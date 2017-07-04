Глава Подмосковья поручил Минстрою региона ежемесячно встречаться с обманутыми дольщиками

КРАСНОГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил чиновникам Министерства строительного комплекса региона ежемесячно встречаться с обманутыми дольщиками. Такое поручение он дал во вторник, на заседании подмосковного правительства.

"Я хочу дать вам поручение - регулярно, не реже чем раз в месяц, приглашать всех, кто пострадал от недобросовестных застройщиков, у кого есть задержка в сдаче жилья. Наш строительный блок должен вести активную коммуникацию и информировать тех жителей, кто беспокоится за свое будущее жилье", - сказал Воробьев.

По данным областного правительства, в регионе находится 25 проблемных жилых комплексов и насчитывается порядка 5 тыс. обманутых дольщиков.

В воскресенье, 2 июля, в подмосковном Красногорске прошел митинг участников долевого строительства, собравший более 1 тыс. человек. По данным активистов, в Московской области живет порядка 52 тыс. обманутых дольщиков.

Проблема недобросовестных застройщиков и новые меры помощи участникам долевого строительства в понедельник, 3 июля, обсуждались на слушаниях в Государственной думе. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о создании постоянной рабочей группы, которая займется решением проблем дольщиков.

Председатель Госдумы отметил, что группа будет создана при поддержке всех фракций, к ее работе подключат четыре комитета нижней палаты, основной из которых - по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Принимать участие в работе группы Володин предложил и главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, поскольку "очень много жалоб", по его словам, поступало от граждан "на неисполнение закона и вопросы борьбы с коррупцией". Возглавить рабочую группу председатель нижней палаты предложил своему заместителю, руководителю фракции "Единая Россия" Владимиру Васильеву.