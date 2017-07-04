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Китайская компания CGGC примет участие в строительстве Амурского ГПЗ

Экономика и бизнес
4 июля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "НИПИгазпереработка" (входит в группу "Сибур") и China Gezhouba Group Corporation (CGGC) подписали контракт на выполнение китайской компанией строительных работ и монтажа установок по криогенному разделению газа Амурского газоперерабатывающего завода, говорится в сообщении "Газпрома".

Подписи под документом поставили председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, от CGGC - вице-президент Чэнь Сяохуа.

Согласно контракту, CGGC является подрядчиком проведения указанных работ. В качестве основного субподрядчика будет привлечена российская строительная компания.

О проекте

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.

В июле 2015 г. ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ, входит в группу "Газпром") и ОАО "НИПИгазпереработка" (НИПИГАЗ, входит в группу "Сибур") договорились о партнерстве по проектированию, координации поставок оборудования, материалов и управлению строительством Амурского ГПЗ в районе г. Свободного Амурской области.

В рамках совместной реализации проекта НИПИГАЗ в качестве подрядчика обеспечит подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ по Амурскому ГПЗ и осуществит передачу ООО "Газпром переработка Благовещенск" завода в состоянии механической готовности. Поэтапный ввод в эксплуатацию технологических линий ГПЗ будет синхронизирован с развитием добычных мощностей "Газпрома" в Якутии и Иркутской области.

Поставщиком основного технологического оборудования Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии выступает Linde AG.

China Petroleum Engineering & Construction Corporation выполнит проектирование, изготовление, поставку оборудования и строительство дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ.

Консорциум Tecnimont и Sinopec был выбран ЕРС- подрядчиком по результатам открытой конкурентной процедуры.

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