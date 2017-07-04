АФК просит генпрокурора проверить запрет на получение дивидендов арестованных "дочек"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. АФК "Система" просит генпрокурора РФ проверить законность запрета на получение дивидендов дочерних структур, акции которых были арестованы по делу с "Роснефтью". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель АФК Сергей Копытов.

По ходатайству "Роснефти" суд арестовал активы АФК "Система" - 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

"Мы обратились к генеральному прокурору, прокурору города Москвы, министру юстиции России и главному судебному приставу России с просьбой провести проверку законности действий судебного пристава Ольги Сталь, которая превысила должностные полномочия, запретив получать доход по арестованным судом акциям. Пристав самостоятельно ввела дополнительные обеспечительные меры, не предусмотренные судом", - сказал он.

Кроме того, "Система" попросила взять на контроль отмену постановления пристава и привлечь виновных лиц к ответственности, добавил Копытов.

По мнению представителя АФК, в данной ситуации речь фактически идет "об откровенном беззаконии". "Данный поступок - это квинтэссенция тех событий, которые сопровождают иск "Роснефти" с первых дней", - отметил он.

Ранее АФК подала в суд ходатайство об отмене обеспечительных мер в отношении акций МТС, сети клиник "Медси" и Башкирской электросетевой компании (БЭСК). На активы наложен арест по иску "Роснефти" о взыскании с "Системы" и "Системы-Инвест" 170,6 млрд руб. убытков, причиненных, по мнению нефтяной компании, "Башнефти" во время реорганизации в 2014 г. АФК считает необоснованным сам арест, поскольку стоимость активов "Системы" более чем в 6,5 раза превышает сумму иска. "Система" подала апелляцию на арест активов.

Постановление судебного пристава также ограничивает право АФК и "Системы-Инвест" на получение дохода по арестованным ценным бумагам. По мнению АФК, это сделано "вопреки судебному акту".

Акционеры оператора МТС (крупнейший актив "Системы") на годовом общем собрании 29 июня утвердили дивиденды по результатам 2016 г. в размере 31,2 млрд руб., из них на долю арестованных акций оператора приходится примерно 9,9 млрд руб.

Спор "Роснефти" с АФК

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система- Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

22 июня "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений в письме "Системы" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".