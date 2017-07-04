Генеральным директором ОАО "РТИ" назначен экс-глава "Технодинамики" Максим Кузюк

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бывший глава холдинга "Технодинамика" Максим Кузюк решением совета директоров ОАО "РТИ" назначен гендиректором этой компании, сообщили во вторник в ее пресс-службе.

"ОАО "РТИ", крупный российский отраслевой холдинг, разработчик - производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с использованием собственных микроэлектронных технологий, сообщает, что совет директоров компании на заседании, состоявшемся 30 июня 2017 года, одобрил назначение Максима Вадимовича Кузюка на должность генерального директора ОАО "РТИ", - говорится в сообщении компании.

Как отметили в пресс-службе, на посту генерального директора Кузюк "сконцентрируется на реализации стратегии компании, повышении ее операционной эффективности, поиске новых возможностей по развитию бизнеса".

Председатель совета директоров ОАО "РТИ" Сергей Боев в связи с назначением отметил: "Уверен, что обширные управленческие компетенции и многолетний опыт работы Максима Кузюка в области высоких технологий будут способствовать решению стоящих перед компанией задач".

РТИ занимается разработкой и производством микроэлектроники, автоматизированных систем управления и безопасности, систем связи и радиолокационных станций (РЛС). В частности, компания создает РЛС высокой заводской готовности российской системы предупреждения о ракетном нападении типа "Воронеж".

Биография руководителя

Максим Кузюк родился в 1975 году. В 1998 году окончил Московский физико-технический институт по специальности "Прикладная математика и физика". В 2006 году получил степень МВА в школе IMD в швейцарской Лозанне.

С мая 2004 по декабрь 2006 года - заместитель генерального директора в "ДриллТек Рус". С февраля 2007 по январь 2011 года - директор The Boston Consulting Group. С января 2011 по июнь 2012 года - генеральный директор в Группе компаний ОАО "Ижмаш" (Концерн "Калашников"). С июня 2012 по декабрь 2016 года - генеральный директор холдинга "Технодинамика".