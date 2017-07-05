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Эксперты на форуме во Владивостоке обсудят развитие нефтегазовой отрасли на востоке РФ

Экономика и бизнес
5 июля, 0:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, июля. /ТАСС

В частности, эксперты обсудят развитие нефтегазоперерабатывающего и нефтегазохимического производства, газификацию удаленных населенных пунктов, создание единой системы транспортировки и хранения газа

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Руководители крупных нефтегазовых проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока, представители власти и эксперты обсудят развитие нефтегазоперерабатывающего и нефтегазохимического производства, газификацию удаленных населенных пунктов и создание единой системы транспортировки и хранения газа на втором Восточном нефтегазовом форуме, который открывается в среду во Владивостоке.

"Ключевыми темами форума станут стратегии правительства РФ по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока; дальневосточные ТОРы; возможности для инвесторов и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона; перспективные проекты нефтегазодобычи: Иркутский и Якутский центры газодобычи, Ванкорский нефтегазовый рынок, Чонский проект, Сахалинский центр газодобычи. Также будут обсуждаться выход России на газовый рынок Китая, развитие международных транспортных коридоров как фактор развития сотрудничества со странами АТР, газификация удаленных регионов, как одна из ключевых задач Восточной газовой программы, развитие на Дальнем Востоке газоперерабатывающего и газохимического производства, в том числе мощностей по производству гелия, потенциал и перспективы развития нефтехимического производства в регионе", - сообщает оргкомитет форума.

Деловая программа двухдневного форума включает совещание руководителей высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, с инвесторами, руководителями инвестиционных банков, а также инвестиционных корпораций Азиатско-Тихоокеанского региона; заседания, посвященные проектам создания центров нефтегазодобычи и единой системы транспортировки и хранения газа, развитию нефтегазоперерабатывающего и нефтегазохимического производства, в том числе мощности по производству гелия, газификации регионов и удаленных населенных пунктов.

Также эксперты обсудят энергообеспечение и эффективность энергоемких производств в нефтегазовом секторе. Во второй день форума участников ждут два круглых стола, посвященных технологиям и инновациях в нефтегазовой отрасли и обмену идеями по развитию этой сферы.

Среди заявленных участников форума Газпром, Роснефть, японская торговая компания Marubeni и дочернее предприятие крупнейшей универсальной торговой посреднической компании в Японии Mitsubishi Corporation, компания Mitsubishi Corporation (Russia) LLC.

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