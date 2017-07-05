Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Представители власти, инвесторы и эксперты обсуждают перспективы развития нефтегазовой отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востока на двухдневном Восточном нефтегазовом форуме, который открылся в среду во Владивостоке.

"Приоритетными политическими задачами Российской Федерации является экономическое развитие Дальнего Востока, в том числе освоение природных ресурсов в регионах, диверсификация нефтегазового производства", - сказал на открытии форума вице-губернатор Приморья по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства Александр Юров.

Он рассказал о развитии нефтегазохимической сферы в Приморье и о крупных проектах в этой области: строительстве комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ВНХК и строительстве завода по производству метанола и удобрений Находкинского завода минеральных удобрений. По его словам, они помогут сделать регион более привлекательным для инвесторов и развить экономику края и Дальнего Востока в целом.

В течение двух дней участники форума будут обсуждать выход России на газовый рынок Китая, газификацию удаленных регионов, развитие газоперерабатывающего и газохимического производства, потенциал и перспективы развития нефтехимического производства, а также перспективные проекты нефтегазодобычи: Иркутский и Якутский центры газодобычи, Ванкорский нефтегазовый рынок, Чонский проект, Сахалинский центр газодобычи. Деловая программа форума включает совещание руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, с инвесторами, руководителями инвестиционных банков, а также инвестиционных корпораций Азиатско-Тихоокеанского региона.

Среди заявленных участников форума - "Газпром", "Роснефть", японская торговая компания Marubeni и дочернее предприятие Mitsubishi Corporation, компания Mitsubishi Corporation (Russia) LLC.