Счетная палата выявила экологических нарушений почти на 60 млн рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Коллегия Счетной палаты РФ выявила нарушения почти на 60 млн рублей в использовании выделенных бюджетных средств на обеспечение биологического разнообразия и ликвидацию последствий загрязнения. Об этом сообщил в среду департамент пресс-службы и информации госоргана.

"Коллегия Счетной палаты РФ (…) рассмотрела отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка использования в 2015-2016 гг. средств федерального бюджета (…), предназначенных на обеспечение биологического разнообразия и ликвидацию последствий загрязнения". В отсутствие должного контроля со стороны Минприроды общий объем средств, использованный объектами проверки с нарушениями действующего законодательства, составил 59,6 млн рублей, в том числе с признаками нецелевого расходования использованы 21,2 млн рублей, с признаками ущерба - 38,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Счетная палата проверила Минприроды России, ФГБУ "Сочинский национальный парк", "Всероссийский научно- исследовательский институт охраны окружающей среды", "Государственный природный заповедник "Ненецкий". Всего с 2015 по 2016 годы на биологическое разнообразие и ликвидацию накопленного вреда окружающей среде в рамках госпрограмм им было направлено 4,2 млрд рублей. Во всех проверенных учреждениях была установлена недостоверность бухгалтерской отчетности.

Найденные нарушения

В результате проверки Счетная палата установила, что в 2014 году "Сочинский национальный парк" получил субсидию в 120 млн рублей на рекультивацию территории дендрологического парка "Южные культуры". Парк заключил госконтракт (с нарушением норм законодательства) на сумму 120 млн рублей с ООО "Альянс Пласт Инвест", но дендропарк не был благоустроен. Однако были осуществлены работы по капитальному строительству на 18,2 млн рублей с признаками нецелевого использования.

В ходе проверки государственного природного заповедника "Ненецкий" был выявлен факт оплаты работ по вывозу 3,5 тыс. тонн твердых отходов на сумму 3,8 млн рублей без первичных документов.

Проверка Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды показала, что учреждение без экспертизы документа оплатило 4,7 млн рублей АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" за проект производства работ по ликвидации отработанных шламовых амбаров с отходами нефтепереработки в селе Октябрьское (Чеченская Республика). Кроме того, разработанный проект не соответствовал Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию. Также институт оплатил 400 тыс. рублей, не предусмотренные контрактом, ООО "Акцепт" на приобретение оборудования для демеркуризации (удаление ртути) зданий в Смоленской области.

Кроме того, научно-исследовательский институт оплатил 329,5 млн рублей ООО "Волга-Бизнес" за выполнение первого этапа работ по вывозу твердых бытовых отходов с ликвидируемой свалки в Урюпинске. При этом фактически вывезенный объем отходов не был подтвержден первичными документами. Также институт оплатил ООО "Русремстрой" работы по ликвидации Самосыровской свалки в Казани в объеме 29,5 млн рублей, но проведенные работы способствовали увеличению площади и объема свалки из-за вторичного размещения отходов.

Сочинский нацпарк за счет госзадания занимался восстановлением на Кавказе популяции переднеазиатского леопарда. Для подготовки леопардов к обитанию в естественной среде охотхозяйства должны были поставлять парку фазанов, оленей, косуль и муфлонов. Кроме этого, Сочинский нацпарк без необходимости дополнительно закупал оленей, косуль и муфлонов по цене 65 тыс. рублей за одну особь по договору с ООО "Меридиан".

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды закупил двух кречетов за 3 млн рублей с признаками нецелевого использования субсидии.