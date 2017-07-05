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Госдума приняла во II чтении законопроект о необоснованной налоговой выгоде

Экономика и бизнес
5 июля, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Необходимость принятия законопроекта связана с неопределенностью критериев, на основании которых налоговые органы отказывают налогоплательщикам-юрлицам в вычетах

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о так называемой необоснованной налоговой выгоде.

Законопроект был принят в первом чтении в 2015 году, он был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Необходимость принятия законопроекта связана с неопределенностью критериев, на основании которых налоговые органы отказывают налогоплательщикам-юрлицам в вычетах. Один из основных таких критериев - необоснованность налоговой выгоды.

Поправками ко второму чтению устанавливается, что формальные нарушения (например, ошибки в счетах-фактурах) - больше не будут считаться основанием для налоговых претензий. Главным основанием для налогового вычета устанавливается реальность сделки, то есть факт ее совершения именно с тем контрагентом, который прописан в договоре.

Исключение составят случаи, когда исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ или с условиями договора может быть возложено на третье лицо, либо в случаях исполнения обязательства на основе договора комиссии, агентского договора (предусматривающего исполнение от имени агента).

"Законопроект ясно провозглашает приоритет реальности сделки над любыми ошибками. Отныне налогоплательщик не будет отвечать в тех случаях, если его контрагент не заплатил налоги. Бремя доказывания правоотношения лежит на налоговом органе. Фактически в Налоговый кодекс вводится презумпция добросовестности налогоплательщика", - пояснил суть законопроекта глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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