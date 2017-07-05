Медведев: работу контрольных органов не будут оценивать по размерам наложенных штрафов

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ГОРКИ, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что работа контрольно-надзорных органов и их руководителей не будет оцениваться по размерам наложенных ими штрафов. "Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и "красивым" бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности, - заявил он на совещании о реформе контрольно-надзорной деятельности. - Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, на сколько снизилась смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб".
"На этом же основании будут приниматься и соответствующие кадровые решения", - добавил глава кабмина.
По словам Медведева, также необходимо усовершенствовать систему требований, на которую опираются контрольные органы. К осени соответствующие ведомства должны подготовить дорожные карты по оптимизации таких норм, а в дальнейшем эти требования будут кодифицированы.
Глава кабмина напомнил, что с 2018 года все плановые и внеплановые проверки должны проводиться, исходя из категорий рисков. При этом основной акцент нужно сделать на проверки тех организаций, где существуют высокие риски. "Нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальные угрозы незначительны", - уверен Медведев.
Премьер также заявил, что правительство создаст аттестационную комиссию для анализа эффективности работы руководителей контрольных и надзорных ведомств.
"Для оценки практических результатов хода реформы в правительстве будет создана специальная аттестационная комиссия, она будет постоянно следить за работой руководящего состава надзорных ведомств", - сказал Медведев.