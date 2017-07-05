Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: работу контрольных органов не будут оценивать по размерам наложенных штрафов

Экономика и бизнес
5 июля, 12:55 дата обновления: 5 июля, 13:00 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 5, июля. /ТАСС

Премьер также призвал усовершенствовать систему требований, на которую опираются контрольные органы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что работа контрольно-надзорных органов и их руководителей не будет оцениваться по размерам наложенных ими штрафов. "Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и "красивым" бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности, - заявил он на совещании о реформе контрольно-надзорной деятельности. - Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, на сколько снизилась смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб".

"На этом же основании будут приниматься и соответствующие кадровые решения", - добавил глава кабмина.

По словам Медведева, также необходимо усовершенствовать систему требований, на которую опираются контрольные органы. К осени соответствующие ведомства должны подготовить дорожные карты по оптимизации таких норм, а в дальнейшем эти требования будут кодифицированы.

Глава кабмина напомнил, что с 2018 года все плановые и внеплановые проверки должны проводиться, исходя из категорий рисков. При этом основной акцент нужно сделать на проверки тех организаций, где существуют высокие риски. "Нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальные угрозы незначительны", - уверен Медведев.

Премьер также заявил, что правительство создаст аттестационную комиссию для анализа эффективности работы руководителей контрольных и надзорных ведомств.

"Для оценки практических результатов хода реформы в правительстве будет создана специальная аттестационная комиссия, она будет постоянно следить за работой руководящего состава надзорных ведомств", - сказал Медведев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
2
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
3
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
4
Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик
5
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
6
Мемориальная доска Колчаку демонтирована в Санкт-Петербурге
7
Австралийские ученые рассчитали с точностью до 100 км местонахождение Boeing MH370
Темы дня
Реклама