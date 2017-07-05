Абызов: административные расследования будут подлежать согласованию с прокуратурой

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ГОРКИ, 5 июля. /ТАСС/. Административные расследования бизнес-структур могут приравнять к проверкам с обязательным согласованием. Об этом сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов по итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по вопросам реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".
"Одно из поручений, решений, которое сегодня обсуждалось, связано с тем, чтобы внести изменения в законодательство и административное расследование фактически приравнять к проверкам, а это означает, что административное расследование будет подлежать согласованию с прокуратурой", - сказал он журналистам.
Министр пояснил, что некоторые органы госконтроля и надзора проводят свои мероприятия под видом административных расследований, которые не требуют предварительного согласования с прокуратурой. По его словам, это создает избыточное административное давление на бизнес.
Абызов добавил, что также на заседании обсуждалась возможность увеличения финансирования территориальных и региональных подразделений контрольно-надзорных органов в 2018 году.
По словам министра, документы по Аттестационной комиссии органов надзора будут вскоре представлены .
"Аттестационная комиссия будет рассматривать качество работы высших руководящих сотрудников федеральных надзорных ведомств. Это утверждено решением президиума (Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам), и нам в ближайшее время необходимо внести документы по организации работы такой комиссии", - сказал Абызов.
По его словам, на текущей неделе также планируется опубликовать комплексную программу по обучению сотрудников контрольно-надзорных ведомств. "Там есть несколько направлений работы, начиная от онлайн курсов для инспекторского состава, в рамках которых будет повышаться общая квалификация по общим дисциплинам управленческого характера, и заканчивая специальным курсом по отдельным видам контроля и надзора", - сообщил министр.
Он отметил, что в рамках такой программы обучения необходимо охватить более 130 тыс. сотрудников контрольно- надзорных ведомств. Абызов сообщил, что по итогам прохождения онлайн курсов будет проводиться аттестация сотрудников, что призвано повысить уровень эффективности их работы.