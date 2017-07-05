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Абызов: административные расследования будут подлежать согласованию с прокуратурой

Экономика и бизнес
5 июля, 14:00 UTC+3 ГОРКИ 5, июля. /ТАСС

Министр по вопросам Открытого правительства отметил, что некоторые органы проводят свои мероприятия под видом административных расследований, которые не требуют согласования с прокуратурой

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ГОРКИ, 5 июля. /ТАСС/. Административные расследования бизнес-структур могут приравнять к проверкам с обязательным согласованием. Об этом сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов по итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по вопросам реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

"Одно из поручений, решений, которое сегодня обсуждалось, связано с тем, чтобы внести изменения в законодательство и административное расследование фактически приравнять к проверкам, а это означает, что административное расследование будет подлежать согласованию с прокуратурой", - сказал он журналистам.

Министр пояснил, что некоторые органы госконтроля и надзора проводят свои мероприятия под видом административных расследований, которые не требуют предварительного согласования с прокуратурой. По его словам, это создает избыточное административное давление на бизнес.

Абызов добавил, что также на заседании обсуждалась возможность увеличения финансирования территориальных и региональных подразделений контрольно-надзорных органов в 2018 году.

По словам министра, документы по Аттестационной комиссии органов надзора будут вскоре представлены .

"Аттестационная комиссия будет рассматривать качество работы высших руководящих сотрудников федеральных надзорных ведомств. Это утверждено решением президиума (Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам), и нам в ближайшее время необходимо внести документы по организации работы такой комиссии", - сказал Абызов.

По его словам, на текущей неделе также планируется опубликовать комплексную программу по обучению сотрудников контрольно-надзорных ведомств. "Там есть несколько направлений работы, начиная от онлайн курсов для инспекторского состава, в рамках которых будет повышаться общая квалификация по общим дисциплинам управленческого характера, и заканчивая специальным курсом по отдельным видам контроля и надзора", - сообщил министр.

Он отметил, что в рамках такой программы обучения необходимо охватить более 130 тыс. сотрудников контрольно- надзорных ведомств. Абызов сообщил, что по итогам прохождения онлайн курсов будет проводиться аттестация сотрудников, что призвано повысить уровень эффективности их работы.

Как заявил Абызов, на площадке Аналитического центра при правительстве РФ для руководителей территориальных и федеральных органов контроля и надзора будут проводиться семинары, на которых планируется рассматривать лучшие практики контрольно-надзорных структур. "Удачные решения, которые кто-то находит, важно вовремя выявлять и масштабировать. Этим будет заниматься Аналитический центр при правительстве", - сообщил министр.
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