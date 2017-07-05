Путин поручил разработать меры для более широкого использования добровольного страхования

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку России к 1 марта 2018 года разработать меры, направленные на более широкое использование механизмов добровольного страхования. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по результатам проверки исполнения законов и решений президента по вопросам развития финансовых рынков в сфере страхования.

"Принять меры, направленные на повышение заинтересованности субъектов страхового дела, граждан и юридических лиц в более широком использовании механизмов добровольного страхования, в том числе страхования имущества от рисков его утраты вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также на обеспечение его доступности для граждан, включая малообеспеченных, проживающих на территориях повышенного страхового риска", - говорится в перечне.

К 1 февраля ЦБ и кабмину поручено проанализировать эффективность принимаемых мер, направленных на развитие страховой деятельности, и выработать единые подходы к ее дальнейшему совершенствованию. При этом необходимо обеспечить систематизацию документов стратегического планирования в этой сфере, актуализацию содержащихся в них мероприятий и целевых показателей, а также проведение на планового мониторинга реализации таких документов.

До 1 сентября 2017 году Путин поручил подготовить предложения по созданию единой базы данных, содержащей сведения о действующих договорах страхования имущества граждан и юридических лиц, увязанной с единым государственным реестром недвижимости и картой территорий, подверженных рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, что должно способствовать упрощению процедур оценки утраченного имущества и ускорения выплаты соответствующей компенсации.

Помимо этого, кабмину и ЦБ поручено обеспечить разработку и утверждение методик оценки убытков застрахованных лиц и выгодоприобретателей, предусмотреть на плановой основе проведение мониторинга используемой субъектами страхового рынка тарифной политики по всем видам страхования, в том числе на предмет ее обоснованности и адекватности уровню страховых рисков. Особое внимание при этом должно быть уделено состоянию конкурентной среды на рынке страхования. В государственной автоматизированной системе "Управление" поручено публиковать в плановом режиме информацию об осуществлении страхового надзора.

Кабмин, Счетная палата и власти регионов до 15 мая 2018 года должны будут провести оценку эффективности использования бюджетных средств, направляемых на страхование с государственной поддержкой, а также на компенсацию реального ущерба, причиненного гражданам и юридическим лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. По итогам президенту должны быть представлены предложения по оптимизации их использования, в том числе возможной поэтапной замене страховыми выплатами.