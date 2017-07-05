Цена нефти Brent снизилась более чем на 3%

Агент: Кришито заинтересован в продлении контракта с ФК "Зенит"Спорт 5 июля, 18:44
Чем может быть полезна система "Жизненные ситуации"?Вопрос-ответ 5 июля, 18:44
Итальянский велогонщик Ару выиграл пятый этап "Тур де Франс"Спорт 5 июля, 18:32
ООН призывает государства поддерживать мелкие хозяйстваСоциальная ответственность 5 июля, 18:29
Прощание с Даниилом Граниным состоится в Таврическом дворце 8 июляКультура 5 июля, 18:13
СМИ: арабские страны намерены резко ужесточить санкции в отношении КатараМеждународная панорама 5 июля, 18:08
Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменкиСпорт 5 июля, 18:07
В ростовском аэропорту Платов прошла первая летная проверкаНовости партнеров 5 июля, 18:05
CNN: эксперты Пентагона считают, что КНДР провела испытания совершенно новой ракетыМеждународная панорама 5 июля, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,31%, до $47,97 за баррель. В последний раз цена этого сорта нефти была ниже отметки в $48 в пятницу, 30 июня, свидетельствуют данные торгов.
На фоне снижения цены нефти курс доллара на Московской бирже, по состоянию на 17:30 мск, вырос на 1,24%, до 60,16 руб., евро прибавил почти 1,2% и торгуется на уровне 68,19 руб.