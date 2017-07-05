Цена нефти Brent снизилась более чем на 3%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,31%, до $47,97 за баррель. В последний раз цена этого сорта нефти была ниже отметки в $48 в пятницу, 30 июня, свидетельствуют данные торгов.

На фоне снижения цены нефти курс доллара на Московской бирже, по состоянию на 17:30 мск, вырос на 1,24%, до 60,16 руб., евро прибавил почти 1,2% и торгуется на уровне 68,19 руб.