The Moscow Times закрывает бумажную версию

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Последний печатный номер газеты The Moscow Times выйдет 6 июля. Как сообщается на сайте издания, газета продолжит выходить в цифровом формате.

"Последний печатный номер The Moscow Times выйдет в четверг, 6 июля, в специальном памятном издании", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, переход издания только на web-версию поможет обеспечить будущее еженедельника. Помимо закрытия бумажной версии, газета сообщила о сокращении большинства сотрудников.

The Moscow Times - англоязычная газета, выходившая с 1992 года в Москве сначала в ежедневном формате, а с 2015 года - в еженедельном.