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The Moscow Times закрывает бумажную версию

Экономика и бизнес
5 июля, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Последний печатный номер газеты выйдет 6 июля в специальном памятном издании

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Последний печатный номер газеты The Moscow Times выйдет 6 июля. Как сообщается на сайте издания, газета продолжит выходить в цифровом формате.

"Последний печатный номер The Moscow Times выйдет в четверг, 6 июля, в специальном памятном издании", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, переход издания только на web-версию поможет обеспечить будущее еженедельника. Помимо закрытия бумажной версии, газета сообщила о сокращении большинства сотрудников.

The Moscow Times - англоязычная газета, выходившая с 1992 года в Москве сначала в ежедневном формате, а с 2015 года - в еженедельном.

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