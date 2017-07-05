The Moscow Times закрывает бумажную версию

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Последний печатный номер газеты The Moscow Times выйдет 6 июля. Как сообщается на сайте издания, газета продолжит выходить в цифровом формате.
"Последний печатный номер The Moscow Times выйдет в четверг, 6 июля, в специальном памятном издании", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению, переход издания только на web-версию поможет обеспечить будущее еженедельника. Помимо закрытия бумажной версии, газета сообщила о сокращении большинства сотрудников.
The Moscow Times - англоязычная газета, выходившая с 1992 года в Москве сначала в ежедневном формате, а с 2015 года - в еженедельном.