Принято решение о создании ТОР на Южных Курилах

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил, что принято решение о создании территории опережающего развития (ТОР) на Южных Курилах.
"Мы приняли решение о создании ТОР "Южные Курилы", будем вносить документы в правительство. Думаю, что в течение недели документы подготовим. Там есть инвестор на 500 млн рублей на рыбопереработку, это российская компания", - сказал Трутнев.
Ранее вице-премьер заявил, что ТОР на Курильских островах может быть создана как с участием японской стороны, так и без.
В начале февраля в Японии был создан Совет по вопросам совместной с Россией экономической деятельности на южных Курильских островах. Его возглавил министр иностранных дел Фумио Кисида, а его заместителем стал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономических отношений с РФ. Новая структура рассматривает конкретные проекты кооперации в зоне Южных Курил, включая рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды.