Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Принято решение о создании ТОР на Южных Курилах

Экономика и бизнес
6 июля, 13:45 UTC+3 МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что соответствующих документов для внесения в правительство будут подготовлены в течение недели

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил, что принято решение о создании территории опережающего развития (ТОР) на Южных Курилах.

"Мы приняли решение о создании ТОР "Южные Курилы", будем вносить документы в правительство. Думаю, что в течение недели документы подготовим. Там есть инвестор на 500 млн рублей на рыбопереработку, это российская компания", - сказал Трутнев.

Ранее вице-премьер заявил, что ТОР на Курильских островах может быть создана как с участием японской стороны, так и без.

В начале февраля в Японии был создан Совет по вопросам совместной с Россией экономической деятельности на южных Курильских островах. Его возглавил министр иностранных дел Фумио Кисида, а его заместителем стал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономических отношений с РФ. Новая структура рассматривает конкретные проекты кооперации в зоне Южных Курил, включая рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
3
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
4
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
5
Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне
6
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
7
Обыски в штабе Навального в Москве проходили по делу о самоуправстве
Темы дня
Реклама