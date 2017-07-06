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ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро до 60,24 и 68,38 руб.

Экономика и бизнес
6 июля, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Курс доллара на 7 июля увеличен на 66,39 копеек, евро - почти на 71 копейку

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 7 июля официальный курс доллара на уровне 60,2426 руб., что на 66,39 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 70,60 копейки, до 68,3814 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 68,28 копейки, до 63,9051 руб.

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