МЭР связывает оживление потребительского спроса в 2017 году с интернет-торговлей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития России считает масштабный рост интернет-торговли одним из основных факторов восстановления потребительского спроса в 2017 году, говорится в мониторинге министерства за май.

"Данные статистики национальных счетов свидетельствуют о значительно более активном восстановлении потребительского спроса в начале текущего года. Так, согласно опубликованному Росстатом 30 июня счету использования ВВП, рост расходов домашних хозяйств на конечное потребление в первом квартале 2017 года составил 2,7% (в годовом выражении - прим. ред.), в то время как темп роста оборота розничной торговли за первый квартал 2017 был отрицательным (-1,6%). Рост объема платных услуг населению за этот же период составил 0,2%", - отмечается в обзоре.

Это главным образом связано с масштабным ростом интернет-торговли, подчеркивают в Минэкономразвития. По данным Банка России, импорт товаров из дальнего зарубежья почтой по интернет-торговле в первом квартале 2017 года вырос в 3 раза, а рост сальдо покупок товаров и услуг населением за рубежом составил 39,8%.

В апреле и мае оборот розничной торговли с исключением сезонного фактора стабильно находился в положительной области - рост на 0,1%. В мае также продолжилось восстановление потребительского спроса.

В годовом выражении рост оборота розничной торговли, начавшийся в апреле, закрепился в мае с ускорением до 0,7%. При этом динамика оборота непродовольственными товарами остается в положительной области третий месяц подряд с постепенным ускорением темпов роста, а в сегменте продовольственных товаров в годовом выражении по-прежнему наблюдается лишь замедление снижения.

В отдельных сегментах рынка товаров длительного пользования восстановление потребительского спроса проявляется наиболее выражено: в частности, рост продаж легковых автомобилей в мае составил 14,7% в годовом выражении.