Правительство Египта объявило о повышении цены на электроэнергию

КАИР, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Египта приняло решение о повышении до 42% цен на электроэнергию на потребительском рынке. Об этом в четверг на пресс-конференции в Каире заявил министр электроэнергетики и возобновляемых ресурсов страны Мухаммед Шакер.

Он пояснил, что "кабинет утвердил увеличение стоимости электроэнергии от 18% до 42% в зависимости от общего объема потребления за месяц". Правительственное постановление было принято, по словам Шакера, в рамках общей программы по снижению государственных дотаций на электроэнергию.

По данным министра, только в минувшем 2016-2017 финансовом году, который завершился в 30 июня, в качестве поддержки потребительских цен на электроэнергию из бюджета было выделено 4 млрд египетских фунтов (более $220 млн). Глава ведомства также отметил, что полностью от государственных дотаций на электроэнергию правительство страны сможет отказаться только через пять лет.

29 июня кабинет министров Египта объявил о повышении цен на топливо внутри страны, которое неоднозначно было воспринято населением. Розничные цены повышены на бензин и дизельное топливо от 40% до 50%, вдвое подорожал бытовой газ, который практически повсеместно используется египтянами для отопления жилищ и приготовления пищи в домашних условиях.

На следующий день премьер-министр страны Шериф Исмаил заверил египтян, что все средства, полученные от сокращения государственных дотаций на топливо, которые составят около 2 млрд долларов, будут перераспределены на программы, направленные на поддержку граждан с ограниченными доходами.