Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвесторы из Италии планируют открыть производство оливкового масла в Крыму

Экономика и бизнес
6 июля, 17:19 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, июля. /ТАСС

Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, Крым и Италия схожи по климату, поэтому условия полуострова подойдут для подобных культур

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Бизнесмены из Италии планируют создать на Крымском полуострове производство оливкового масла. Об этом в четверг сообщила пресс-служба республиканского правительства по итогам встречи главы региона Сергея Аксенова с депутатом парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери.

"Вальдегамбери приехал в этот раз в Крым с экономическим проектом по возрождению культивирования оливковых культур и производства оливкового масла", - говорится в сообщении.

По словам Аксенова, Крым и Италия схожи по климату, поэтому условия полуострова "подойдут для подобных культур". "Рад, что сегодня Стефано приехал к нам не только с политическими, но и с экономическими проектами, которые направлены на выращивание оливковых культур. Будем рады приветствовать наших итальянских друзей. Все возможности Республики Крым в вашем распоряжении", - приведены в сообщении слова Аксенова.

Вальдегамбери назвал проект по выращиванию оливковых культур в Крыму "оригинальным и имеющим не только большую экономическую, но и политическую ценность". "Мы нашли в Италии бизнесменов, которые занимаются производством оливкового масла и намерены с нами сотрудничать именно по этому проекту. Они готовы переехать сюда и лично контролировать производство качественного продукта", - приведены в сообщении слова итальянского депутата.

Вальдегамбери сообщил, что проект по выращиванию оливковых культур и производству масла он намерен представить на Ялтинском международном экономическом форуме в 2018 году, "как результат плодотворного взаимодействия двух сторон".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Италия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
2
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
3
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июне
4
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
5
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы из-за позиции Киева
7
Атаке нового вируса для устройств на Android подверглись сотни россиян
Темы дня
Реклама