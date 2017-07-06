Инвесторы из Италии планируют открыть производство оливкового масла в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Бизнесмены из Италии планируют создать на Крымском полуострове производство оливкового масла. Об этом в четверг сообщила пресс-служба республиканского правительства по итогам встречи главы региона Сергея Аксенова с депутатом парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери.

"Вальдегамбери приехал в этот раз в Крым с экономическим проектом по возрождению культивирования оливковых культур и производства оливкового масла", - говорится в сообщении.

По словам Аксенова, Крым и Италия схожи по климату, поэтому условия полуострова "подойдут для подобных культур". "Рад, что сегодня Стефано приехал к нам не только с политическими, но и с экономическими проектами, которые направлены на выращивание оливковых культур. Будем рады приветствовать наших итальянских друзей. Все возможности Республики Крым в вашем распоряжении", - приведены в сообщении слова Аксенова.

Вальдегамбери назвал проект по выращиванию оливковых культур в Крыму "оригинальным и имеющим не только большую экономическую, но и политическую ценность". "Мы нашли в Италии бизнесменов, которые занимаются производством оливкового масла и намерены с нами сотрудничать именно по этому проекту. Они готовы переехать сюда и лично контролировать производство качественного продукта", - приведены в сообщении слова итальянского депутата.

Вальдегамбери сообщил, что проект по выращиванию оливковых культур и производству масла он намерен представить на Ялтинском международном экономическом форуме в 2018 году, "как результат плодотворного взаимодействия двух сторон".