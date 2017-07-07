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WSJ: холдинг Баффетта покупает энергетическую компанию Oncor за $17,5 млрд

Экономика и бизнес
7 июля, 3:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

По данным газеты, официально о покупке компании Oncor может быть объявлено в ближайшее время

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Американский холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий миллиардеру Уоррену Баффетту, покупает энергетическую компанию Oncor. Сумма сделки составит более $17,5 млрд, сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным издания, официально о покупке может быть объявлено уже в ближайшее время. Газета отмечает, что сделка войдет в число самых крупных приобретений в истории Berkshire Hathaway. Последней крупнейшей покупкой, осуществленной холдингом, было приобретение в 2016 году металлургической компании Precision Castparts за $32 млрд.

Базирующаяся в американском штате Техас Oncor является шестой по величине энергокомпанией в США. Она обслуживает свыше 10 млн клиентов в более чем 400 городах США.

Возглавляемый 86-летним Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.

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