Рыбокомбинат "Островной" на Курилах вложит в создание ТОР около 5 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рыбокомбинат "Островной" на острове Шикотан Сахалинской области вложит в создание ТОР "Южные Курилы" около 5 млрд рублей. Предприятие намерено построить комплекс по выпуску рыбопродукции и консервов, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Решение о создании ТОР "Южные Курилы" одобрено. В ближайшее время документы о формировании новой ТОР будут внесены в правительство России. Основанием стало обращение нового инвестора рыбокомбината "Островной" с предложением по строительству комплекса по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов на острове Шикотан. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На первом этапе в этом году компания планирует отремонтировать причал длиной 3 тыс. м, провести работы по берегоукреплению, реконструировать общежитие и переоборудовать административное здание под гостиницу. На втором этапе в 2018 году будут построены новый консервный завод, корпус под линию рыбомучной установки, холодильник на 15 тыс. т единовременного хранения, а также новое административное здание и столовая. На завершающем этапе в 2019 году будут введены в эксплуатацию два роботизированных морозильных завода, запущен завод по глубокой переработке тресковых и лососевых пород рыб.

"Режим территории опережающего развития будет стимулировать модернизацию производства и позволит создать новые рабочие места. К нам поступали заявки от российского бизнеса, готового реализовывать инвестпроекты в рамках ТОР. Будем также приветствовать иностранные инвестиции", - цитирует пресс-служба министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушку.

Продукция будет поставляться на внутренний рынок России, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - в Японию, Китай, Республику Корея и другие. Планируется создание почти 1 тыс. новых рабочих мест.