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Госдума приняла закон о необоснованной налоговой выгоде

Экономика и бизнес
7 июля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Законопроект был предложен в связи с неопределенностью критериев, на основании которых налоговые органы отказывают юрлицам в вычетах

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о так называемой необоснованной налоговой выгоде.

Документ был принят в первом чтении в 2015 году, он инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Необходимость принятия закона связана с неопределенностью критериев, на основании которых налоговые органы отказывают налогоплательщикам - юрлицам в вычетах. Один из основных таких критериев - необоснованность налоговой выгоды. Закон прописывает в Налоговом кодексе исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговый орган вправе отказать налогоплательщику уменьшать свои налоговые платежи.

Поправками ко второму чтению документа установлено, что формальные нарушения (например, ошибки в счетах-фактурах) больше не будут считаться основанием для налоговых претензий. Главным основанием для налогового вычета устанавливается реальность сделки, то есть факт ее совершения именно с тем контрагентом, который прописан в договоре. Исключение составят случаи, когда исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ или с условиями договора может быть возложено на третье лицо, либо в случаях исполнения обязательства на основе договора комиссии, агентского договора (предусматривающего исполнение от имени агента). Кроме того, не будет считаться основанием для неполучения вычета неуплата налогов контрагентом.

Сейчас действует постановление Высшего арбитражного суда РФ (ВАС), которое по существу определяет пределы возможности налогоплательщиков использовать свои права, но в регионах налоговые органы интерпретируют постановление ВАС по разному, пояснил в беседе с журналистами зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский. "Поэтому и возникла необходимость переноса в закон того, что в постановлении ВАС было самым главным для вопросов злоупотребления правом, чтобы соответствующие нормы стали обязательными на всех уровнях исполнения. То есть мы просто взяли то, что абсолютно необходимо для налогоплательщика, и закрепили на уровне закона. Мы специально прописали в итоговом тесте, что бремя доказывания остается за налоговым органом в рамках контрольных мероприятий", - сказал Симановский.

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