Цена барреля нефти марки Brent упала на 2,29%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,29% - до $46,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки нефти были ниже отметки в $47 за баррель 28 июня 2017 года.

Российская валюта незначительно отреагировала на снижение цен на нефть. Так, по состоянию на 11:50 мск курс доллара вырос на 0,6%, до 60,48 рубля, курс евро увеличился на 0,44%, до 69,02 рубля.