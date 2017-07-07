Цена барреля нефти марки Brent упала на 2,29%

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,29% - до $46,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз котировки нефти были ниже отметки в $47 за баррель 28 июня 2017 года.
Российская валюта незначительно отреагировала на снижение цен на нефть. Так, по состоянию на 11:50 мск курс доллара вырос на 0,6%, до 60,48 рубля, курс евро увеличился на 0,44%, до 69,02 рубля.