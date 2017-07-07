По программе "Коларктик 2014-2020" получат финансирование 8 проектов в Мурманской области

МУРМАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Евросоюз выделит в рамках программы приграничного сотрудничества "Коларктик 2014-2020" средства на восемь проектов, в которых участвуют организации и предприятия Мурманской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Одобрено финансирование восьми проектов с участием организаций Мурманской области по итогам программы приграничного сотрудничества Россия - ЕС "Коларктик 2014-2020", - сказали в пресс-службе.

Итоги первого раунда приема заявок на участие в программе "Коларктик 2014-2020" были подведены на состоявшемся в Осло заседании совместного комитета по мониторингу программы. В результате из одобренных к финансированию 11 проектов восемь - с участием организаций Мурманской области. Большинство из них относятся к главному направлению программы - охране окружающей среды.

"Коларктик" - программа приграничного сотрудничества, в которой участвуют Россия, Финляндия, Швеция и Норвегия. Программа финансируется странами - участницами и направлена на реализацию совместных проектов компаний и организаций северных территорий стран - участниц. Предполагаемый бюджет программы в новом программном периоде (2014-2020 годы) составит €63,4 млн.