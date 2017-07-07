ЦБ против идеи лишить Роспотребнадзор полномочий по защите прав потребителей финпродуктов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банк России не поддерживает предложение Ассоциации российских банков (АРБ) об исключении Роспотребнадзора из числа субъектов защиты прав потребителей на финрынке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.

В пятницу, 7 июля, газета "Известия" сообщила, что АРБ предлагает передать полномочия Роспотребнадзора по защите прав потребителей финансовых услуг к ЦБ. Соответствующее обращение было направлено главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

По мнению банкиров, необходимо детально прописать механизмы защиты граждан по каждому финансовому продукту, а ЦБ сможет более компетентно реагировать на обращения.

"Банк России получил соответствующее обращение АРБ. Взаимодействие Банка России и Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг крайне продуктивно, и мы не поддерживаем предложение об исключении Роспотребнадзора из числа субъектов защиты прав потребителей на финансовом рынке", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В регуляторе подчеркнули, что при взаимодействии ЦБ и Роспотребнадзора "складывается целостная система защиты прав потребителей финансовых услуг". При этом в Банке России отметили, что сейчас полномочия ЦБ в области защиты прав потребителей финансовых услуг фрагментарны. "В нашу компетенцию не входит отстаивание интересов потребителей банковских услуг. ... С учетом того, что финансовый рынок является единым организмом, вопрос наделения Банка России полномочиями по защите прав потребителей банковских услуг заслуживает внимания", - отметили в ЦБ.

Позиция Роспотребнадзора

В вопросе защиты прав потребителей финансовых услуг необходимо исходить из поручений президента России Владимира Путина, данных по итогам президиума госсовета вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей, считают в Роспотребнадзоре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Когда бизнес сам себе выбирает надзорный орган - хорошо ли это? Все основные векторы развития законодательства о защите прав потребителей определены в перечне поручений президента по итогам президиума госсовета. Один из них касается перспективы кодификации потребительского законодательства, то есть когда никаких отдельных специальных (отраслевых) законов быть не может. Этим все сказано", - сказали в пресс-службе.

Мнение страховщиков

В свою очередь, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил о поддержке предложения АРБ. Об этом сообщила его пресс-служба.

По мнению Юргенса, работа регулятора по всем жалобам, связанным с финансами (в том числе со страховым услугам), оправданна, пока не принят закон о финансовом омбудсмене, который примет на себя работу с гражданами.