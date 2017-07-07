"Вертолеты России" представят на МАКС-2017 вертолет-трансформер Ми-8АМТ

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УЛАН-УДЭ, 7 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Холдинг "Вертолеты России" представит на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 выпускаемый на авиазаводе в Улан-Удэ (Бурятия) вертолет-трансформер Ми-8АМТ, салонная версия которого преобразуется в грузо-пассажирскую и медицинскую версии, а также просто салонную версию этого вертолета. Об этом сообщил в пятницу журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"Будет представлена техника от всех производителей, которые входят в холдинг. От УУАЗ (Улан-Удэнский авиационный завод - прим. ТАСС) мы предполагаем две модели вертолета: это конвертируемый Ми-8АМТ - из салонной в грузо- пассажирскую или медицинскую версию, и второе - салонную [версию]", - сказал он.
Богинский выразил уверенность в интересе к этим машинам на МАКС-2017. Он добавил, что вертолеты будут готовы для поставки потенциальным покупателям сразу после авиакосмического салона.
Первый конвертируемый вертолет Ми-8АМТ Улан-Удэнский авиазавод изготовил в 2014 году для ПАО "ААК "Прогресс".
Улан-Удэнский авиационный завод - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". За 75 лет существования на заводе построили более 8 тыс. летательных аппаратов. Сегодня предприятие специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.