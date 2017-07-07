WSJ: ОПЕК может установить ограничения на добычу нефти для Ливии и Нигерии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ОПЕК рассматривает возможность установления ограничений на добычу нефти для Ливии и Нигерии. Как отмечает в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации, увеличение объемов добычи этими странами осложняет планы картеля по укреплению нефтяных цен.

"Нигерия определенно начинает беспокоить нас", - приводит издание слова делегата от одного из государств Персидского залива, мнение которого разделили представители некоторых других стран.

Отмечается, что объем добычи нефти в Ливии превысил 1 млн баррелей в день, в то время как в октябре прошлого года этот показатель находился на отметке 400 тыс. баррелей. В Нигерии производство нефти с октября возросло на 200 тыс. баррелей и составляет 1,6 млн баррелей в день.

Обе страны, хотя и являются членами ОПЕК, сейчас освобождены от участия в соглашении по сокращению добычи нефти по гуманитарным соображениям.

По информации издания, Нигерия и Ливия были приглашены на встречу мониторингового министерского комитета при ОПЕК, которая пройдет 24 июля в Санкт-Петербурге. Издание сообщает, что Россия, а также некоторые страны - члены ОПЕК хотят выяснить, каких объемов добычи они готовы придерживаться. Отмечается, что встреча может стать первым шагом к разработке проекта сокращения добычи нефти в Нигерии и Ливии, голосование по которому может состояться 30 ноября на заседании комитета в Вене.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран- экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до конца марта 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.