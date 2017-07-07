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Переговоры о пересмотре условий NAFTA начнутся 16 августа - глава МИД Мексики

Экономика и бизнес
7 июля, 18:57 UTC+3 МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Канада, США и Мексика начнут предметные переговоры, касающиеся будущего NAFTA, в конце августа текущего года

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Переговоры о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в которую входят Канада, Мексика и США, начнутся 16 августа. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай Касо, передает агентство Reuters.

"Сейчас мы имеем дату начала процесса переговоров", - заявил Луис Видегарай Касо после встречи президентов Мексики и США Энрике Пеньи Ньето и Дональда Трампа, состоявшейся на саммите "двадцатки" в германском Гамбурге.

По словам министра, президенты Мексики и США пришли к общему мнению, что переговоры по NAFTA должны быть "относительно быстрым процессом" и "привести к достижению договоренности, по крайней мере в общих чертах, до конца года".

Ранее сообщалось, что Канада, США и Мексика начнут предметные переговоры, касающиеся будущего NAFTA, в конце августа текущего года. Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994-м. Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

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