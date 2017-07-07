Гостиница "Пекин" в Москве будет продана до конца 2017 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Столичная гостиница "Пекин" будет продана до конца 2017 года, сообщил в пятницу журналистам президент "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин.

"До конца года мы гостиницу точно продадим, на нее уже есть больше 10 покупателей. Она вызывает большой интерес, и огромное количество людей делают предложения по ее покупке", - сказал Калинин на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, интерес есть со стороны китайских, российских и арабских компаний. Сумма продажи не раскрывается.

"Галс-Девелопмент" - девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах коммерческой и жилой недвижимости. Объем проектов "Галс-Девелопмент" составляет более 1,6 млн кв. м. В портфеле компании - БЦ SkyLight, гостиница "Пекин", БЦ "Даниловский форт" в Москве, ТРК "Лето" в Санкт-Петербурге и другие проекты, в том числе в российских регионах.

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России. На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".