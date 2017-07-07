Tesla построит в Австралии мощнейший в мире аккумулятор

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Tesla намерена построить в Австралии самую мощную в мире систему для накопления энергии. Об этом заявил в пятницу руководитель компании Илон Маск.

We are installing the world's largest lithium-ion battery storage project in South Australia https://t.co/pjmhkrtT89 — Tesla (@TeslaMotors) 7 июля 2017 г.

Предприниматель написал в своем Twitter, что "это будет самая мощная система для хранения энергии в мире". По его словам, емкость указанного аккумулятора будет в три раза больше, чем у наиболее мощных из существующих сейчас.

В материалах, опубликованных на официальном сайте Tesla, говорится, что система будет называться Powerpack. Ее разместят в штате Южная Австралия. Гигантский литий-ионный аккумулятор мощностью около 100 МВт будет заряжаться, в частности, с помощью ветровых электростанций транснациональной компании Neoen. Она же будет сотрудничать с Tesla в реализации данного проекта.

В заявлении Tesla подчеркивается, что власти штата Южная Австралия ранее на этой неделе предоставили ей право строить аккумулятор по итогам проведения тендера. Ожидается, что работа над проектом будет завершена к декабрю текущего года. Система Powerpack рассчитана на то, чтобы в случае необходимости снабжать энергией жителей более 30 тыс. домов.

This will be the highest power battery system in the world by a factor of 3. Australia rocks!! https://t.co/c1DD7xtC90 — Elon Musk (@elonmusk) 7 июля 2017 г.

Представители Tesla отметили, что в сентябре 2016 года из-за бури в указанном австралийском штате без электроснабжения остались около 1,7 млн жителей. В начале текущего года также имел место ряд случаев масштабного отключения электричества. Решение о создании мощной системы для накопления энергии власти Южной Австралии приняли после этой серии инцидентов. В компании рассчитывают, что Powerpack позволит предотвратить новые перебои в энергоснабжении.

В ноябре прошлого года Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической SolarCity ("Солар сити") за 2,6 млрд долларов. Как указал Маск, после слияния компания намерена выпускать накопители энергии нового типа. Речь идет о начале производства крыш домов, вся поверхность которых будет являться сплошной солнечной батареей.