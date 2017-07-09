США и КНР планируют в июле в Вашингтоне встречу по теме экономики

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ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин "на полях" саммита Группы двадцати в Гамбурге прошлись по всеобъемлющему экономическому диалогу двух стран. Переговоры на эту тему продолжатся позднее в текущем месяце в Вашингтоне. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, беседуя в субботу с журналистами на борту самолета американского лидера на пути из Гамбурга в Вашингтон.
Согласно изложенным главой минфина сведениям, нынешняя встреча американского и китайского лидеров продолжалась более полутора часов и продлилась бы больше, если бы не определенные ограничения. "У нас состоялись очень прямые дискуссии по Северной Корее. У нас состоялись очень прямые дискуссии по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности. У нас состоялись очень прямые дискуссии, касавшиеся всеобъемлющего экономического диалога, которые мы продолжим встречей в июле в Вашингтоне", - сказал Мнучин.
Он не пояснил, кто именно будет принимать участие в запланированных на июль консультациях в американской столице и не конкретизировал повестку дня этих встреч.