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Тиллерсон на конгрессе в Стамбуле признался, что скучает по нефтяной отрасли

Экономика и бизнес
9 июля, 22:26 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 9, июля. /ТАСС

До назначения на пост главы Госдепартамента Рекс Тиллерсон являлся руководителем крупнейшей американской нефтегазовой корпорацией ExxonMobil

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Материал из 1 страницы

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Стамбул на Международный нефтяной конгресс, признался бывшим коллегам, что скучает по нефтяной отрасли.

Выступая на церемонии открытия конгресса, Тиллерсон, который ранее возглавлял крупнейшую американскую нефтегазовую корпорацию ExxonMobil, сказал, что "очень соскучился по коллегам из нефтяной отрасли".

"Я скучаю по вам как по коллегам, как по конкурентам", - сказал он, обращаясь к залу.

Тиллерсон, будучи главой ExxonMobil, участвовал в конгрессе, который проводится в разных городах мира раз в три года. В этот раз Тиллерсон участвует в конгрессе в качестве почетного гостя, совет форума вручил ему премию имени Томаса Дьюхерста, основателя нефтяного конгресса.

Госсекретарь США также пообещал участвовать в мероприятии независимо от того, какую должность будет занимать на тот момент. "От имени США позвольте сказать, что я буду в 2020 году на этом конгрессе, я буду независимо от должности, которую я буду занимать, потому что я никогда не забуду своих друзей, коллег, партнеров в этой индустрии. Все вы являетесь выдающимися людьми", - сказал он.

Тиллерсон начал карьеру в ExxonMobil в 1975 году в качестве инженера по добыче. В 2004 году возглавил совет директоров компании. Руководил компанией с 2006 по 2016 годы. В начале 2017 года вступил в должность госсекретаря США.

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