"Известия": объем взносов банков в Фонд страхования вкладов с начала года вырос на 38%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банки за первые четыре месяца 2017 года внесли в Фонд страхования вкладов 63,1 млрд рублей - почти на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Объем взносов, уплаченных банками в фонд с начала года, достиг 63,1 млрд рублей. За соответствующий период прошлого года банки уплатили на 38% меньше - 45,7 млрд", - рассказали изданию в АСВ.

В агентстве пояснили, что это связано с ростом вкладов населения, а также с повышением ставок страховых взносов.

Общий объем застрахованных вкладов на 1 мая составил 24,1 трлн рублей, а потенциальных выплат АСВ - 16,4 трлн рублей, пишет газета.

В феврале в АСВ прогнозировали, что в 2017 году страховые взносы банков составят около 130 млрд рублей. По закону, с 1 июля 2015 года банки платят дифференцированные взносы в зависимости от величины максимальных ставок по вкладам, а с 1 января 2016 года - в зависимости также и от своих показателей финансовой устойчивости.

Ставки взносов - базовую, дополнительную и повышенную дополнительную - устанавливает АСВ для всех банков. С третьего квартала 2016 года базовая ставка составляет 0,12% от среднего значения объема депозитов за квартал. В конце мая заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова сообщила, что Банк России рассматривает вопрос увеличения ставки до 0,15%. Минфин предложил законодательно закрепить право АСВ повысить базовую ставку отчислений банков в Фонд страхования вкладов до 0,2%.