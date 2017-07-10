Дворкович: цены на бензин в РФ в 2017 году не превысят уровень инфляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Цены на бензин в РФ по итогам 2017 года вырастут на размер инфляции, нет оснований рассчитывать на более высокие темпы увеличения. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Иннопром" вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"В целом по году, по нашим расчетам, все равно должно быть в пределах инфляции. Если посмотреть динамику за последние три года, то цены на бензин ровно укладываются в инфляцию даже с учетом последнего повышения. Беспокоиться вообще бессмысленно", - сказал он.

По словам вице-премьера, после завершения полевых сельхозработ цены на бензин всегда стабилизируются. "Всегда, когда заканчиваются весенние полевые работы, происходит дополнительное повышение цен. Потом опять цены стабилизируются", - отметил Дворкович.