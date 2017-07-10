Холдинг "Швабе" представил более 100 разработок на "Иннопроме" в Екатеринбурге

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех представил в Екатеринбурге на международной выставке "Иннопром" более 100 разработок в области медицинской техники, оптики и навигационных спутниковых систем. Как сообщила в понедельник пресс-служба компании, одной из премьер в экспозиции станет проект медицинской среды "Интегро".

"Премьера в экспозиции холдинга "Швабе" - линейка локализованной техники, предназначенной для геодезических и кадастровых работ Genesis. Высокоточные смарт-устройства имеют адаптированное специально для России программное обеспечение и поддерживают основные навигационные спутниковые системы - ГЛОНАСС, BEIDOU, GPS и GALILEO. Среди более 100 экспонатов холдинга "Швабе" есть и интерактивная медицинская палата "Интегро", - уточняется в сообщении пресс-службы холдинга.

"Интегро" включает комплекс инновационных технологий и дизайн-решений, позволяющий на 30-40% повысить эффективность инфраструктуры медучреждений. Система "Интегро" предназначена для рабочих кабинетов врачей, палат интенсивной терапии, реанимации, предродовых и послеродовых палат. Еще одна новинка холдинга в области медицинской техники - переносной инкубатор BONNY, который готовится к серийному выпуску. Ранее в России подобные устройства не выпускались.

Также холдинг представляет 15 видов прицелов для охоты и спорта, активные элементы лазеров, медицинские аппараты, дифракционную оптику, различные марки стекол.

Темой выставки "Иннопром" станут умное производство и цифровая экономика, экспозиция "Швабе" наглядно отражает эти тенденции в российском производстве. "Практически все представленные приборы являются примером результата "умного" производства. Они созданы высокоинтеллектуальными станками - сегодня такая техника внедряется на всех предприятиях холдинга. В ходе предстоящей серии переговоров мы намерены укрепить существующее взаимодействие с Японией и другими странами, расширить географию сбыта продукции и установить новые коммуникации в научно-технической сфере", - отметил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев перед началом работы выставки.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В 2017 году выставка проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнер "Иннопром-2017" - Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.