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Новак 10 июля встретится с Эрдоганом в ходе нефтяного конгресса

Экономика и бизнес
10 июля, 10:49 UTC+3

Как сообщили в Минэнерго РФ, глава ведомства и президент Турции обсудят вопросы по результатам G20

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СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе нефтяного конгресса в Стамбуле встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит вопросы по результатам G20, сообщил журналистам представитель Минэнерго РФ.

"(Новак) встретится сегодня с Эрдоганом", - сказал он. Отвечая на вопрос о повестке встречи, представитель министерства отметил, что "у нас много вопросов с Турцией, но, видимо, будет обсуждаться повестка по мотивам G20".

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Российско-турецкие отношения
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Новак, Александр Валентинович
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