Новак 10 июля встретится с Эрдоганом в ходе нефтяного конгресса

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе нефтяного конгресса в Стамбуле встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит вопросы по результатам G20, сообщил журналистам представитель Минэнерго РФ.

"(Новак) встретится сегодня с Эрдоганом", - сказал он. Отвечая на вопрос о повестке встречи, представитель министерства отметил, что "у нас много вопросов с Турцией, но, видимо, будет обсуждаться повестка по мотивам G20".