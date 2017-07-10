Авиакомпания "Якутия" выплатит задолженность по лизингу в рублевом эквиваленте

ЯКУТСК, 10 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Авиакомпания "Якутия" подписала мировое соглашение с "ВЭБ-лизинг" по задолженности по двум самолетам Sukhoi Superjet 100. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в авиакомпании.

"Мы подписали мировое соглашение с "ВЭБ-лизинг" по выплате задолженности за самолеты Sukhoi Superjet 100, и выплаты будут производиться в рублевом эквиваленте", - сказали там.

Компания на протяжении двух лет вела работу по реструктуризации долга перед "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) и номинированию в рубли лизинговых платежей по самолетам Superjet, которые составляют $3,9 млн.

Для уплаты лизинговых платежей по шести самолетам Boeing-737-700/800 и двум самолетам Sukhoi Superjet 100 компания привлекала из госбюджета Якутии кредиты и госгарантии.

По данным регионального Минфина, авиакомпания "Якутия" в этом году получила до 2,5 млрд рублей госгарантий на финансирование деятельности и обеспечение жизнедеятельности в районах Крайнего Севера, на погашение обязательств и расходы на поддержание летной годности, оплату аэропортовых услуг и приобретение авиационного топлива. По итогам 2016 года авиакомпании "Якутия" были представлены 2,9 млрд рублей из госбюджета на увеличение уставного капитала компании.

Ранее сообщалось, что для устойчивого развития региональных авиакомпаний в республике создан авиахолдинг путем слияния двух авиакомпаний "Якутия" и "Полярные авиалинии". 100% акций минус одна "золотая акция" компании "Полярные авиалинии" перешли к авиакомпании "Якутия".