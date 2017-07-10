Офисы банка "Югра" переведены в консультационный режим работы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Все офисы банка "Югра" в понедельник работают в консультационном режиме по своему обычному графику, со вторника офисы перейдут на график с 10:00 до 12:00. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

В понедельник ЦБ РФ возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода в связи с неустойчивым финансовым положением "Югры". Одновременно введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.

По информации корреспондента ТАСС, в первой половине дня в головном офисе банка "Югра" у станции метро "Китай-город" в Москве была очередь из желающих забрать свои вклады. Клиенты банка отмечали, что ждать приходится не один час.

При этом в дополнительном офисе банка у станции "Смоленская" уже предоставляют только консультационные услуги. Банкомат в отделении не работает, как и обмен валюты. На вопрос о том, можно ли открыть вклад, сотрудники отвечают, что "пока нельзя, возможно, можно будет завтра".

Банк "Югра" был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным портала "Банки.ру", по состоянию на июнь 2017 года банк "Югра" занимал 30-е место по величине активов среди российских банков.