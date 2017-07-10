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Кудрин: соглашение с ОПЕК надо продлевать, если будут исполняться все обязательства

Экономика и бизнес
10 июля, 15:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

По словам главы Центра стратегических разработок, пока целесообразным может быть продление срока действия соглашения на полгода

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК и вне ОПЕК по сокращению добычи нефти стоит продлевать, если условия договоренности будут исполняться. Об этом заявил журналистам глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Да, конечно, лучше его [соглашение] продолжить, если будут исполняться все обязательства", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Кудрина, пока целесообразным может быть продление срока действия соглашения на полгода.

В конце 2016 года Организация стран-экспортеров нефти и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до конца марта 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия и ОПЕК заинтересованы в плавном выходе из соглашения по сокращению добычи и в скором времени намерены обсудить стратегию выхода. По его словам, другие участники ОПЕК также подтвердили заинтересованность в выходе из сделки так, чтобы предложение росло по мере роста спроса в течение второго - третьего кварталов.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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