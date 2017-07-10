Автомобилисты получат скидку в 30% при заявке на регистрацию авто через Госуслуги

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новые правила регистрации транспортных средств предусматривают скидку в размере 30% в случае, если заявление было подано через портал государственных услуг. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Роман Мишуров.

"При подаче заявления через Единый портал госуслуг и проведения платежа идет скидка - 30% от суммы госпошлины. Эти две составляющие - поданное заявление и оплаченная госпошлина - максимально сокращают и делают приемлемым по оплате процесс осуществления регистрационных действий", - сказал он.

Мишуров отметил, что минимальное время совершения регистрационных действий при подаче электронного заявления и при отсутствии необходимости проведения осмотра может составить около 15 минут.

По его словам, уровень удовлетворенности от пользования Единым порталом госуслуг по линии ГИБДД постоянно меняется. "На протяжении длительного времени мы наблюдаем снижение, но после Нового года он растет, потом падает, а потом выравнивается. На уровень удовлетворенности влияет много факторов - работа платежных систем, удобство обращения и так далее. На данный момент по итогам второго квартала уровень составляет 94,1%, хотя в первом квартале он был больше", - подчеркнул Мишуров.

МВД России с 10 июля изменило правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесло корректировки в административный регламент ведомства.