Между Абхазией и Россией налажено полноценное почтовое сообщение, прерванное 25 лет назад

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СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Регулярное почтовое сообщение между Абхазией, Россией и другими странами СНГ, прерванное из-за грузино-абхазской войны 1992-1993 гг., налажено. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель Управления связи и массовых коммуникаций республики (УСМК) Лаша Шамба.
По его словам, до 7 июля, чтобы письмо или бандероль были доставлены в Абхазию, их отправляли в Сочи на абонентский ящик "Абхазсвязи", а оттуда курьеры доставляли их в республику. Теперь же их можно посылать напрямую, указывая индексы городов Абхазии.
"Налажена обратная связь, которая была прервана 25 лет назад, и в настоящее время восстановлен полноценный обмен почтой с Россией и другими странами СНГ", - сказал руководитель УСМК.
По его словам, теперь из Абхазии в Россию и другие страны СНГ напрямую можно отправить письма и бандероли, также можно будет получить товары из российских интернет-магазинов. "Ведутся переговоры с целью налаживания доставок товаров из интернет-магазинов Китая и других стран дальнего зарубежья", - отметил Шамба.
Он рассказал, что ранее пересылку международных отправлений в Абхазию осуществляла "Почта России" на основании соглашения о сотрудничестве с госкомпанией "Абхазсвязь", подписанного в мае 2013 года. "Активная работа в рамках этого соглашения позволила вывести почтовую связь в Абхазии на современный уровень и восстановить полноценное международное сообщение", - отметил Шамба.
По его информации, обычное письмо из Абхазии в конверте весом до 20 граммов можно послать за 50 рублей, а стоимость отправки заказных писем и бандеролей увеличивается за счет их веса (1 грамм - 1 рубль). "По мере необходимости будет увеличена численность почтальонов, пока же их в Абхазии всего 12, шесть из них - в Сухуме", - сказал руководитель УСМК.