Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Между Абхазией и Россией налажено полноценное почтовое сообщение, прерванное 25 лет назад

Экономика и бизнес
10 июля, 16:15 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 10, июля. /ТАСС

Ранее письма сначала отправляли в Сочи, а оттуда курьеры доставляли их в республику

Поделиться
Материал из 1 страницы

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Регулярное почтовое сообщение между Абхазией, Россией и другими странами СНГ, прерванное из-за грузино-абхазской войны 1992-1993 гг., налажено. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель Управления связи и массовых коммуникаций республики (УСМК) Лаша Шамба.

По его словам, до 7 июля, чтобы письмо или бандероль были доставлены в Абхазию, их отправляли в Сочи на абонентский ящик "Абхазсвязи", а оттуда курьеры доставляли их в республику. Теперь же их можно посылать напрямую, указывая индексы городов Абхазии.

"Налажена обратная связь, которая была прервана 25 лет назад, и в настоящее время восстановлен полноценный обмен почтой с Россией и другими странами СНГ", - сказал руководитель УСМК.

По его словам, теперь из Абхазии в Россию и другие страны СНГ напрямую можно отправить письма и бандероли, также можно будет получить товары из российских интернет-магазинов. "Ведутся переговоры с целью налаживания доставок товаров из интернет-магазинов Китая и других стран дальнего зарубежья", - отметил Шамба.

Он рассказал, что ранее пересылку международных отправлений в Абхазию осуществляла "Почта России" на основании соглашения о сотрудничестве с госкомпанией "Абхазсвязь", подписанного в мае 2013 года. "Активная работа в рамках этого соглашения позволила вывести почтовую связь в Абхазии на современный уровень и восстановить полноценное международное сообщение", - отметил Шамба.

По его информации, обычное письмо из Абхазии в конверте весом до 20 граммов можно послать за 50 рублей, а стоимость отправки заказных писем и бандеролей увеличивается за счет их веса (1 грамм - 1 рубль). "По мере необходимости будет увеличена численность почтальонов, пока же их в Абхазии всего 12, шесть из них - в Сухуме", - сказал руководитель УСМК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Абхазия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
4
Реакция мировых СМИ на встречу президентов России и США на саммите G20
5
В Минкультуры подтвердили факт разговора Мединского и Урина по поводу спектакля "Нуреев"
6
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
7
На Керченском мосту началась укладка асфальта
Темы дня
Реклама