Холдинг "Швабе" начнет выпуск неонатального инкубатора "Бонни" к концу 2017 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" запустит к концу 2017 года серийное производство переносного инкубатора для младенцев "Бонни", представленного на проходящей в Екатеринбурге международной выставке "Иннопром-2017". Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"Переносной инкубатор "Бонни" - уникальная разработка Уральского оптико-механического завода (входит в холдинг "Швабе" - прим. ТАСС). Первая модель переносного инкубатора отечественного производства обладает функционалом стандартного транспортного инкубатора, но при этом в разы легче него. Запуск в серийное производство отечественной модели инкубатора запланирован на конец 2017 года", - говорится в сообщении.

Разработчики отмечают, что отечественный прибор отличают от западных аналогов компактные размеры и малый вес, эти параметры существенно упрощают транспортировку новорожденных.

"Бонни" выполнен из композитных материалов, вес конструкции инкубатора всего 7 килограммов. Кроме того, "Бонни" отличается от имеющихся на рынке аналогов комфортабельностью внутренней отделки, удобной системой фиксации ребенка внутри инкубатора. Аппарат укомплектован мягким матрацем специальной формы, защищающим малыша не только от холодового стресса, но и от вибрационных и шумовых нагрузок, возникающих при транспортировке", - рассказал о разработке заместитель гендиректора "Швабе" Иван Ожгихин.

Сообщается, что новая разработка поддерживает температуру внутри модуля в диапазоне от 34 до 38°С, измеряет у ребенка температуру тела, сатурацию крови, частоту сердечных сокращений и объемный пульс крови. "Она оснащена режимом предварительного прогрева, функцией самодиагностики, а также звуковой и визуальной сигнализацией, которая срабатывает в случае возникновения различных неисправностей. К инкубатору также можно подключать различное дополнительное оборудование - аппараты ИВЛ или кислородотерапии, шприцевой дозатор", - уточнили специалисты холдинга "Швабе", представляющие экспозицию на выставке "Иннопром-2017".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, ее темой станет "Умное производство", партнером выставки является Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.