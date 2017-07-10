Орешкин: рост добычи нефти США, Канады, Ливии и Нигерии превысит эффект от сделки с ОПЕК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает, что рост добычи нефти США, Канады, Ливии и Нигерии превысит эффект от сокращения добычи по сделке с ОПЕК. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"(Волатильность цен на нефть в последние недели происходит), потому что довольно быстро растет добыча в Ливии, становится к уровню 1 млн баррелей в сутки. В Нигерии довольно быстро подрастает, ну и США с Канадой продолжают прибавлять. В принципе, к концу года мы ожидаем, что совокупный эффект от роста добычи в США, Канаде, Ливии и Нигерии превысит объем сокращения России и странами ОПЕК", - сказал министр.