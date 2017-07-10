УВЗ планирует получить 8 млрд руб. госгарантий на развитие ОПК в 2017 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует получить в 2017 году госгарантии под кредиты на развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в размере 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник в кулуарах выставки "Иннопром" генеральный директор УВЗ Александр Потапов.
"В этом году госгарантии неким образом отличаются, количество и направлений очень большое. В этом году мы планируем, что получим госгарантии под инвестиционные кредиты в рамках развития ОПК. Подавать заявку по госгарантиям по ОПК будем в пределах 8 млрд (рублей - прим. ТАСС)", - сказал Потапов.
По его словам, этот вопрос обсуждался в первый день работы выставки "Иннопром" с руководством Внешэкономбанка. "Готовим предложение... Думаю, что нас поддержат. Выдача госгарантий по этому направлению - это компетенция Минпромторга", - уточнил Потапов.
Генеральный директор УВЗ также добавил, что корпорация планирует подавать заявку на получение госгарантий и по другим направлениям, в числе которых он назвал развитие инновационных направлений. "Здесь у нас тоже есть надежда, но решение зависит от Минэкономразвития. Здесь уже не один десяток миллиардов хотелось бы", - сказал он.
Ранее ТАСС сообщал, что 30 декабря 2016 года УВЗ получил государственные гарантии в объеме 25,7 млрд рублей для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия, а также по кредитам дочерних предприятий - ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш".
НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче Ростеху 100% акций "Уралвагонзавода".