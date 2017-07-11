АСИ: нормативные барьеры являются ключевыми при внедрении цифровой экономики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Нормативные барьеры сегодня являются наиболее серьезными при внедрении системы цифровой экономики, сообщил в интервью ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков в рамках в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"Проблемы у нас уже возникли. И я бы сказал, что именно нормативные барьеры сегодня являются ключевыми для построения в стране полноценной цифровой экономики. Более того, мы сейчас находимся прямо в жестком тяжелом процессе, когда нормы практически не позволяют внедрять ничего нового", - сказал он.

Песков отметил, что нормативное регулирование не позволяет рисковать и замещать старые нормы новыми. Директор направления АСИ добавил, что одним из подходов, который поможет развитию цифровой экономики, является метод "песочницы". "Это могут быть места, регионы, отрасли, в которых ряд норм не будет действовать или их действия будут смягчены", - пояснил Песков.

Он считает, что для развития этой сферы необходимо применять "умное" регулирование. "Мы должны опережающим образом у себя создавать нормы, которые привлекательны как для наших компаний, так и для компаний из других стран, чтобы они приходили в Россию, внедряли свои передовые решения именно у нас", - сказал Песков.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой этого года стало "Умное производство", страной-партнером - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.