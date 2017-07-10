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МЭР не меняет прогноз по инфляции на 2017 г. в 3,8%, несмотря на высокую инфляцию в июне

Экономика и бизнес
10 июля, 18:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что в августе произойдет дефляция

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Высокая инфляция в июне, которая, по данным Росстата, составила 0,6% после 0,4% в мае, а в годовом выражении сложилась на уровне 4,4%, не влияет на прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год на уровне 3,8%. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"То, что происходило с ценами на овощи, на прогноз конца года не влияет - 3,8% как говорили, что будет в конце года, так и будет", - сказал он.

Высокая инфляция в июне была связана с ценами на овощи и министерство ожидает, что в августе произойдет дефляция. "Никаких сюрпризов, кроме цен на овощи, в инфляции [в июне] нет. Дефляции в августе стоит ожидать. Мы ожидаем, что резкий рост цен на овощи начнет обратно откатываться, тренд начался", - заявил министр.

При этом ранее Минэкономразвития рассчитывало, что инфляция в России в июне сохранится примерно на уровне мая - 0,3-0,4%, а в годовом выражении составит 4-4,1%.

Как заявлял директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше ожиданий регулятора. При этом Дмитриев не исключил, что в июле инфляция может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю.

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Орешкин, Максим Станиславович
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