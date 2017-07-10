Россия и Япония изучают возможность сотрудничества в развитии "умной промышленности"

Премьер-министр Ирака объявил о полном освобождении Мосула от ИГМеждународная панорама 10 июля, 19:54
"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с футболистом Лукаку на пять летСпорт 10 июля, 19:36
Сын Трампа заявил, что считает допустимыми попытки получить компромат на оппонентовМеждународная панорама 10 июля, 19:35
Яровая назвала "демонстративным хамством" введение Киевом регистрации для россиянПолитика 10 июля, 19:33
Велосипеды помогут решить проблему смога в КитаеСоциальная ответственность 10 июля, 19:21
Вологодские волейболистки выиграли Спартакиаду учащихсяСпорт 10 июля, 19:15
"Ночлежка" собирает средства на новый "Ночной автобус"Социальная ответственность 10 июля, 19:15
Виртуальный мир "Иннопрома": на выставке впервые массово представлены 3D-технологииЭкономика и бизнес 10 июля, 19:10
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человекПроисшествия 10 июля, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросиго Сэко на встрече в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" обсудили возможность сотрудничества двух стран в развитии "умной промышленности".
Как сообщил журналистам Сэко, стороны обсудили вопросы "подключенной" экономики (connected economy) и "умной промышленности": "Я считаю, что две наши страны могут сотрудничать в этом направлении ("умной промышленности"), в частности, чтобы привнести в промышленность наших стран еще больший элемент информационных технологий". Сэко отметил, что российский министр подтвердил возможность такого сотрудничества.
Также японский министр встретился с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным. На встрече министры обсуждали подготовку к Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре.
В рамках форума запланирована встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По словам Сэко, министры договорились, что "приложат все усилия, чтобы на предстоящем Восточном экономическом форуме были достигнуты конкретные результаты", в частности, подписаны реальные контракты.
Основой дальнейшего развития российско-японского сотрудничества будет активное развитие взаимодействия компаний двух стран, уверен Сэко. Участие в "Иннопроме" поможет российским и японским бизнесменам лучше понять друг друга, полагает он.
По словам министра, в "Иннопроме" приняли участие около 170 японских компаний. "Это рекордное количество японских компаний, которые принимали участие в "Иннопроме", - подчеркнул Сэко.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, ее тема - "Умное производство". Партнером "Иннопрома" является Япония, организатором выставки выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.