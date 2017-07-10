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Россия и Япония изучают возможность сотрудничества в развитии "умной промышленности"

Экономика и бизнес
10 июля, 19:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Министр экономики Японии Хиросиго Сэко отметил, что страны "могут сотрудничать в этом направлении"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросиго Сэко на встрече в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" обсудили возможность сотрудничества двух стран в развитии "умной промышленности".

Как сообщил журналистам Сэко, стороны обсудили вопросы "подключенной" экономики (connected economy) и "умной промышленности": "Я считаю, что две наши страны могут сотрудничать в этом направлении ("умной промышленности"), в частности, чтобы привнести в промышленность наших стран еще больший элемент информационных технологий". Сэко отметил, что российский министр подтвердил возможность такого сотрудничества.

Также японский министр встретился с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным. На встрече министры обсуждали подготовку к Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре.

В рамках форума запланирована встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По словам Сэко, министры договорились, что "приложат все усилия, чтобы на предстоящем Восточном экономическом форуме были достигнуты конкретные результаты", в частности, подписаны реальные контракты.

Основой дальнейшего развития российско-японского сотрудничества будет активное развитие взаимодействия компаний двух стран, уверен Сэко. Участие в "Иннопроме" поможет российским и японским бизнесменам лучше понять друг друга, полагает он.

По словам министра, в "Иннопроме" приняли участие около 170 японских компаний. "Это рекордное количество японских компаний, которые принимали участие в "Иннопроме", - подчеркнул Сэко.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, ее тема - "Умное производство". Партнером "Иннопрома" является Япония, организатором выставки выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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