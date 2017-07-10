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Новый глава "Почты России" Подгузов заявил, что не планирует кардинально менять команду

Экономика и бизнес
10 июля, 19:26 дата обновления: 10 июля, 19:34 UTC+3

Николай Подгузов также назвал уровень квалификации команды компании очень высоким

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новый генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов не планирует кардинально менять команду предприятия. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном знакомству с коллективом предприятия.

"Революционных изменений в составе команды предпринимать не хотелось бы", - сказал он.

Подгузов также назвал уровень квалификации команды "Почты России" очень высоким. "Если будем корректировать какие-то вопросы, то с точки зрения каких-то акцентов, но никак не направлений, которые были выбраны для того, чтобы превратить "Почту России" в одну из ведущих и экономически сильных компаний нашей страны", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли трансформироваться стратегия компании.

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич
Темы
Ситуация вокруг главы "Почты России"
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