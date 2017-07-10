Новый глава "Почты России" Подгузов заявил, что не планирует кардинально менять команду

Премьер-министр Ирака объявил о полном освобождении Мосула от ИГМеждународная панорама 10 июля, 19:54
"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с футболистом Лукаку на пять летСпорт 10 июля, 19:36
Сын Трампа заявил, что считает допустимыми попытки получить компромат на оппонентовМеждународная панорама 10 июля, 19:35
Яровая назвала "демонстративным хамством" введение Киевом регистрации для россиянПолитика 10 июля, 19:33
Велосипеды помогут решить проблему смога в КитаеСоциальная ответственность 10 июля, 19:21
Вологодские волейболистки выиграли Спартакиаду учащихсяСпорт 10 июля, 19:15
"Ночлежка" собирает средства на новый "Ночной автобус"Социальная ответственность 10 июля, 19:15
Виртуальный мир "Иннопрома": на выставке впервые массово представлены 3D-технологииЭкономика и бизнес 10 июля, 19:10
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человекПроисшествия 10 июля, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новый генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов не планирует кардинально менять команду предприятия. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном знакомству с коллективом предприятия.
"Революционных изменений в составе команды предпринимать не хотелось бы", - сказал он.
Подгузов также назвал уровень квалификации команды "Почты России" очень высоким. "Если будем корректировать какие-то вопросы, то с точки зрения каких-то акцентов, но никак не направлений, которые были выбраны для того, чтобы превратить "Почту России" в одну из ведущих и экономически сильных компаний нашей страны", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли трансформироваться стратегия компании.