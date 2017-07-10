МЭР создает департамент планирования территориального развития

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Занимавший должность заместителя директора регионального развития Алексей Елин назначен временно исполняющим обязанности нового департамента планирования территориального развития при Минэкономразвитии, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Одновременно с этим из состава центрального аппарата был исключен департамент стратегического и территориального планирования.

"Мы планово реорганизуем структуру "регионального блока" министерства. Сейчас на первый план выходят вопросы вклада пространственных факторов в социально-экономическое развитие территорий. Разрабатываемая стратегия пространственного развития должна стать эффективным инструментом в достижении этой цели. Все сотрудники реорганизованного департамента получат соответствующие своей компетенции предложения о работе в структуре министерства", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра экономического развития Александра Цыбульского.

Алексей Елин с 2006 по 2010 годы занимал различные должности в Федеральном агентстве по управлению особыми зонами, с 2013 по 2017 годы работал в АО "Курорты Северного Кавказа".

В 2017 году он был назначен заместителем директора департамента регионального развития Министерства экономического развития.