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МЭР создает департамент планирования территориального развития

Экономика и бизнес
10 июля, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Одновременно из состава центрального аппарата был исключен департамент стратегического и территориального планирования

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Занимавший должность заместителя директора регионального развития Алексей Елин назначен временно исполняющим обязанности нового департамента планирования территориального развития при Минэкономразвитии, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Одновременно с этим из состава центрального аппарата был исключен департамент стратегического и территориального планирования.

"Мы планово реорганизуем структуру "регионального блока" министерства. Сейчас на первый план выходят вопросы вклада пространственных факторов в социально-экономическое развитие территорий. Разрабатываемая стратегия пространственного развития должна стать эффективным инструментом в достижении этой цели. Все сотрудники реорганизованного департамента получат соответствующие своей компетенции предложения о работе в структуре министерства", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра экономического развития Александра Цыбульского.

Алексей Елин с 2006 по 2010 годы занимал различные должности в Федеральном агентстве по управлению особыми зонами, с 2013 по 2017 годы работал в АО "Курорты Северного Кавказа".

В 2017 году он был назначен заместителем директора департамента регионального развития Министерства экономического развития.

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