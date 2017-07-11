Немецкая компания заключит специнвестконтракт с правительством Москвы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Завод немецкой компании WIKA, одного из крупнейших производителей монометров в мире, заключит специнвестконтракт с правительством Москвы осенью текущего года. Пуск предприятия запланирован на начало августа, сообщил в ходе круглого стола на выставке "Иннопром" гендиректор предприятия Олег Гончаров.
"С помощью нескольких формальных шагов мы в сентябре-октябре намерены заключить этот городской или региональный специнвестконтракт, и в этом случае мы от города Москва получаем крайне существенные преференции при уплате налогов. Мне кажется, что это могло бы быть следующим шагом при развитии импортозамещения", - отметил Гончаров.
Как сообщалось, компания WIKA запустит собственное производство на территории индустриального парка "Индиго" в ТиНАО. Проект включает в себя производственный комплекс площадью 5,2 тыс. кв. метров. Строительство помещения началось в 2016 году, объем инвестиций составит около 1 млрд рублей. Российское производство, по планам компании, будет выпускать почти 460 тыс. единиц приборов в год.
Всего в мире WIKA производит более 50 млн единиц измерительных приборов в год в 40 странах мира.
Специальный инвестконтракт даст возможность предприятию воспользоваться налоговыми преференциями в виде полного освобождения от налога на имущество, снижения ставки налога на прибыль, а также получить гарантию неповышения на период контракта налоговой нагрузки. Эти послабления будут действовать в течение срока контракта: с 2017 по 2024 год.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.