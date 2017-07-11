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AliExpress обяжет продавцов отправлять покупки дешевле $2 регистрируемой почтой

Экономика и бизнес
11 июля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Таким образом требование распространится на товары всех ценовых категорий

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Китайский интернет-магазин AliExpress (входит в Alibaba Group и отвечает за развитие розничной интернет-торговли за пределами Китая) с начала августа обяжет продавцов по всему миру, включая Россию, отправлять все покупки регистрируемой почтой, рассказали ТАСС в пресс-службе AliExpress.

В феврале AliExpress ввел такое требование для всех товаров дороже $2. Теперь оно распространилось на товары всех ценовых категорий.

Технически это означает, что продавцы обязаны маркировать свои товары специальным штрих-кодом, благодаря которому посылка будет отслеживаться в системе трекинга на всем пути следования, пока ее не получит покупатель. Отследить покупку можно на сайте или в мобильном приложении.

"На покупателях это не скажется, на ценах тоже не должно. Но увеличится качество доставки, благодаря полной прослеживаемости посылок с товарами", - уточнил представитель компании.

Система построена на базе платформы "Цайняо", которая входит в Alibaba Group и обеспечивает логистические сервисы всем площадкам компании, включая AliExpress в России.

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